بيغون يدعو كوريا الشمالية إلى العودة للحوار

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أجرى المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات في واشنطن لبحث قضايا كوريا الشمالية.وبعد محادثاته مع كبير مبعوثي سيول النوويين "لي دو هون"، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" للصحفيين إن الجانبين ناقشا سبل بناءة لمواصلة تعزيز التحركات الدبلوماسية في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف بيغون، الذي يتولى مسؤولية علاقات الولايات المتحدة مع قضايا كوريا الشمالية، إن الجانبين ناقشا "بعض الأفكار الإبداعية"، لكنهما لا يستطيعان تنفيذها بأنفسهما فقط، ودعا إلى مشاركة كوريا الشمالية. وقال إن سيول وواشنطن تظلان منفتحتين على النقاش مع الكوريين الشماليين عندما يكونون مستعدين.وأوضح بيغون أنه ناقش مع لي العديد من القضايا ذات الصلة بشبه الجزيرة الكورية والعلاقات الثنائية، بما في ذلك مقتل مسؤول كوري جنوبي مؤخرا على يد كوريا الشمالية. ووصف بيغون الحادث بأنه كان حادثا مأساويا ومزعجا للغاية للشعب الكوري وبالتأكيد للولايات المتحدة، لكن الجانبين تحدثا عن بعض الطرق الفعالة لمواصلة تعزيز التحركات الدبلوماسية في شبه الجزيرة الكورية. وشدد بيغون على أن البلدين الحليفين ما زالا ملتزمين تماما بالدبلوماسية كوسيلة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة، وتحقيق نزع السلاح النووي، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقا لجميع الكوريين، وإحلال العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.