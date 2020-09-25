كيم جونغ أون يقوم بجولة تفقدية في المناطق المتضررة بالفيضانات

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بجولة تفقدية في المناطق المتضررة بالفيضانات والتي تجري فيها عمليات إعادة الإعمار.وقالت وكالة الأنباء المركزية وصحفية "رودونغ شينمون" في كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن "كيم" قد تفقد الخسائر الناجمة عن الفيضانات، بما في ذلك الخسائر في المنازل والحقول الزراعية والمواصلات والنقل والبيئة والطاقة الكهربائية والبريد.وخلال جولته التفقدية، أعرب عن ارتياحه لما تم إعادة بنائه بعد التدمير الناتج عن الفيضانات في الصيف الماضي، مؤكدا على ضرورة تنفيذ عمليات إعادة الإعمار مع وضع مصالح الشعب في الأولوية.وكان عدد من المسؤولين قد رافق الزعيم "كيم جونغ أون" في جولته التفقدية، بمن فيهم شقيقته "كيم يو جونغ" التي لم تظهر في المناسبات الرئيسية العلنية منذ أواخر شهر يوليو الماضي.