وزيرة التعليم تلمح إلى التوسع في إعادة فتح المدارس

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أشارت وزيرة التعليم الكورية "يو أون هي" إلى التوسع قريبا في إعادة فتح المدارس جزئيا بعدما ظل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا أقل من 100 لليوم الخامس على التوالي.وفي تصريحات أدلت بها للصحفيين، أعلنت "يو" عن خطط لتطبيق "إدارة مرنة للشؤون المدرسية" تتناسب مع ظروف المناطق والمدارس.وشددت "يو" على الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات لمعالجة الفجوة الآخذة في الاتساع بين الطلاب من حيث جودة التعليم في ظل نظام التعلم عن بعد.ومن المرجح أن يتم تطبيق هذا النظام المرتقب اعتبارا من يوم الاثنين القادم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بعطلة عيد الحصاد تشوسوك، يوم الأحد القادم.وكانت وزارة التعليم قد تحولت من الفصول الدراسية عبر الإنترنت فقط إلى نظام إعادة فتح الفصول الدراسية جزئيا يوم 21 سبتمبر بعد تباطؤ تكرار الإصابات في منطقة العاصمة سيول منذ منتصف أغسطس، لكنها لا تزال تحافظ على سعة الفصول الدراسية عند الثلث في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة، والثلثين في المدارس الثانوية.وقالت الوزيرة "يو" إنه سيتم الحفاظ على مستوى كثافة الفصول الدراسية كما هو.