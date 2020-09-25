سيول تراقب الانتقادات الصينية لفرقة بي تي إس بشأن تصريحات حول الحرب الكورية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء إنها تراقب بعناية انتقادات بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين ضد فرقة بي تي إس الشبابية الكورية الجنوبية، بسبب تصريحات أحد أعضائها بشأن الحرب الأهلية الكورية.وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الكورية "لي جيه أونغ" في إفادة إعلامية منتظمة إن الحكومة تراقب هذه القضية باهتمام حتى لا تؤثر على التفاهم المتبادل والعلاقات بين شعبي البلدين. وأضاف أن سيول ستواصل بذل الجهود لتعزيز الصداقة بين كوريا الجنوبية والصين.وكان المتحدث يعلق على تصريحات بعض الصينيين الذين أبدوا اعتراضهم على تصريحات "آر إم" زعيم فرقة بي تي إس المكونة من سبعة أعضاء، والذي قال عقب تلقيه جائزة من منظمة "كوريا سوسايتي" الأمريكية غير الربحية، يوم الأربعاء الماضي، إن فرقته سوف تتذكر تاريخ الألم المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتضحيات عدد لا يحصى من الرجال والنساء خلال الحرب الأهلية الكورية التي تدخلت فيها الصين لمساعدة حليفتها الشيوعية كوريا الشمالية.