انخفاض عدد الإصابات اليومية بكورونا في كوريا إلى ما دون 100 مرة أخرى

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد زادت عن مستوى 100 في اليوم السابق.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم اكتشاف 84 حالة جديدة طوال يوم الثلاثاء، ليصل المجموع التراكمي لعدد حالات الإصابة بالفيروس في كوريا حتى الآن إلى 24 ألفًا و889 حالة.ومن بين الحالات الجديدة: تم اكتشاف 53 حالة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 31 حالة بين الوافدين من الخارج.وقد انخفض الرقم اليومي بمقدار 18 عن اليوم السابق كما انخفض إلى أقل من 100 مرة أخرى، لكن عدد حالات الإصابة بين القادمين من الخارج ظل في مستوى أعلى من 30 لليوم الثاني على التوالي.