90% من الكوريين الجنوبيين يشكون في إمكانية نزع كوريا الشمالية لأسلحتها النووية

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن 9 من بين كل 10 مواطنين كوريين جنوبيين متشككون بشأن استعداد كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية.وأجرى هذا الاستطلاع معهد جامعة سيول الوطنية لدراسات السلام والتوحيد على 1200 شخص تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عاما، وأعلن عن نتائجه أمس الأربعاء، حيث قال إن 89.5% من المشاركين قالوا إن كوريا الشمالية لن تتخلى عن برامجها النووية.ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 7.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، و14.4 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018، عندما سادت حالة التفاؤل بشأن السلام الدائم في المنطقة بعد مؤتمرات القمة بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وفي عام 2017، أظهر الاستطلاع نفس النسبة المتشائمة تقريبا، حيث بلغت 89.4%، وسط التوتر المتافقم آنذاك بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 27 يوليو و17 أغسطس، ويبلغ مستوى الثقة فيه 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2.8 نقطة مئوية.