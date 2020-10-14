توقعات بزيادة عدد الأجانب في كوريا بـ1.4 ضعف في عام 2040

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من المتوقع أن تبلغ نسبة الأجانب المقيمين في كوريا من بين إجمالي عدد السكان في البلاد 4.5% في عام 2040، نتيجة لانخفاض عدد المواليد الجدد.جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم بعنوان "التوقعات السكانية للكوريين والأجانب: من عام 2017 إلى 2040".وطبقا للتقرير، من المتوقع أن يبلغ عدد الأجانب المقيمين في كوريا في عام 2040 مليونين و280 ألف شخص، أي 4.5% من إجمالي عدد السكان البالغ 50 مليونا و860 ألفا.وتوقع التقرير أن ينخفض عدد السكان الكوريين من 50 مليونا و50 ألف شخص هذا العام إلى 48 مليونا و580 ألف شخص في عام 2040، ولكن سيزداد عدد الأجانب الذين يغيرون جنسياتهم إلى الجنسية الكورية من 210 آلاف شخص هذا العام إلى 540 ألف شخص حتى عام 2040، كما سيزداد عدد أفراد الجيل الثاني من المهاجرين الأجانب في البلاد من 280 ألف شخص حاليا إلى 700 ألف شخص خلال نفس الفترة.ونتيجة لذلك، ستزيد نسبة السكان من أصول خارجية في كوريا من 4.3 % هذا العام إلى 6.9 % في عام 2040.