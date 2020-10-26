وزير الصحة يؤكد على موقف الحكومة من برنامج لقاح الإنفلونزا

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وسط التقارير المضطردة عن حدوث وفيات بعد تلقي لقاح الإنفلونزا، أكد وزير الصحة "بارك ننغ هو" على موقف الحكومة القائل إن برنامج التطعيم المجاني الحكومي ضد الإنفلونزا سوف يستمر.وفي إيجاز صحفي دوري يوم أمس الأحد، شدد "بارك" على الحاجة إلى مواصلة البرنامج مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث موجة ثنائية من وباء كورونا مع الإنفلونزا الموسمية.ويذكر أنه حتى يوم أول من أمس السبت توفي 48 شخصا بعد تلقيهم لقاحات الإنفلونزا، معظمهم في السبعينيات والثمانينيات من العمر.وقال الوزير "بارك" إن فريقا من الخبراء في التطعيم قد راجع 26 من بين 48 حالة وفاة، ووجد أن هناك "سببية قليلة جدا" بين وفاتهم ولقاحات الإنفلونزا. واستنادا إلى هذه المراجعة، قررت الحكومة الاستمرار في برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا، مشددا على أن فعالية اللقاحات في إنقاذ الأرواح أمر ثابت علميا وتاريخيا.