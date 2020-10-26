كوريا الجنوبية والصين تعقدان محادثات متابعة لاتفاقية التجارة الحرة

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من المنتظر أن تطلق كوريا الجنوبية والصين الجولة التاسعة من مفاوضات المتابعة لاتفاقية التجارة الحرة بينهما من أجل تعزيز العلاقات في قطاعي الخدمات والاستثمار.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن حوالي 20 مسؤولا تجاريا من كوريا الجنوبية والصين سيعقدون اجتماعات عبر الفيديو ابتداء من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة.وقد بدأ البلدان مباحثات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بينهما في ديسمبر من عام 2015 وعقدا منذ ذلك الحين ثماني جولات من محادثات متابعة اتفاقية التجارة الحرة لمناقشة فتح الأسواق في قطاعات الخدمات والاستثمار والتمويل وتعزيز حماية المستثمرين. وفي الجولة التاسعة من المحادثات، سيناقش الجانبان صياغة اتفاق، إلى جانب القضايا الرئيسية في تلك القطاعات.وقال مسؤول في الوزارة إن المفاوضين سيحاولون خلال الاجتماع وضع المزيد من التفاصيل وإحراز تقدم في فتح سوق الخدمات وحماية المستثمرين.