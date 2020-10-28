رابطة الشباب الصينية تنفي غزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية

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نفت المنظمة التي تضم الشباب الأعضاء في الحزب الشيوعي الصيني أن يكون سبب اندلاع الحرب الكورية هو غزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية.وقالت رابطة الشباب الشيوعية الصينية في حسابها الرسمي على موقع "ويبو" أول من أمس الأحد إن الكوريتين ادعتا السيادة على شبه الجزيرة الكورية بأكملها في ذلك الوقت، وبالتالي فإنها كانت حربا أهلية. وجاء هذا الادعاء، الذي يتعارض مع الروايات الرسمية للحرب الأهلية الكورية المعترف بالشكل المعترف به من قبل المجتمع الدولي، بعد أن وصف الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في خطاب أخير، تلك الحرب بأنها كانت "غزوا إمبرياليا أمريكيا". كما كررت وزارة الخارجية الصينية يوم أمس الثلاثاء وجهة نظر رابطة الشباب بأنها كانت حرب داخلية، رغم أنها رفضت التعليق على ما إذا كانت كوريا الشمالية هي السبب فيها أم لا. كما دحض المتحدث باسم الوزارة "وانغ وينبين" تغريدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الشمال غزا الجنوب في عام 1950 بدعم من الصين. ووصف ذلك بأنه "محض افتراء"، وادعى المتحدث الصيني أن الحرب الكورية بدأت كحرب داخلية، لكن طبيعتها تغيرت بعد التدخل الأمريكي.ومع ذلك، أضاف "وانغ" أن الصين تأمل في العمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، مشددا على أن ذلك يخدم مصالح البلدين.