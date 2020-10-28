السفير الصيني يدافع عن تصريحات شي جين بينغ بشأن الحرب الكورية

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حث سفير الصين لدى كوريا الجنوبية الشعبَ الكوري على النظر إلى تصريحات الرئيس الصيني "شي جين بينغ" الأخيرة بشأن الحرب الكورية من "وجهة نظر تاريخية".وأدلى السفير الصيني "شينغ هايمينغ" بهذا التصريح في خطاب ألقاه في منتدى السلام بين كوريا الجنوبية والصين واليابان، الذي نظمه المجلس الاستشاري الوطني للتوحيد في سيول يوم أمس الثلاثاء.ودون إبداء المزيد من التوضيح، جادل "شينغ" بأن "شي" قد قصد في تصريحاته أن الصين خاضت الحرب لحماية العدالة الدولية والدفاع عن جمهورية الصين الشعبية التي تأسست حديثا من أجل السلام العالمي.وكان الرئيس الصيني قد وصف تلك الحرب، في خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضي بمناسبة الذكرى السبعين على تدخل الصين في الحرب الكورية، بأنها "حرب شاركت فيها الصين ضد الإمبريالية الأمريكية".وأضاف السفير الصيني أن الشعب الصيني يحب السلام ولا يرغب في القتال مع أحد، وقال إن الشعب الصيني يجتمع بدلا من ذلك لتحقيق حلم الأمة، كما أن الصين تأمل أيضا في التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان. ووصف السلام الدائم والتنمية والازدهار في المنطقة بأنها "هدف مشترك بين الدول الثلاث الأعضاء في منطقة شمال شرق آسيا".