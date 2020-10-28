الحكومة الكورية تكشف عن خطط لرفع الأسعار الرسمية للعقارات

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كشفت الحكومة الكورية عن خطط محتملة لرفع الأسعار الرسمية لجميع أنواع العقارات، بما في ذلك الشقق والأراضي، إلى ما يصل إلى 90% من أسعارها الحقيقية.وكشف المعهد الكوري لأبحاث المستوطنات البشرية ومعهدان آخران يوم أمس الثلاثاء، عن نتائج دراسة حول طرق ليتم عكس أسعار السوق للعقارات في الأسعار الرسمية للضرائب.وأجرت تلك المعاهد، بتكليف من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، هذه الدراسة منذ شهر فبراير.وفي جلسة استماع عامة في سيول، قدمت لجنة من الخبراء المسؤولين عن الدراسة ثلاثة مقترحات، هي: رفع القيمة المقدرة رسميا للعقارات إلى 80% أو 90% أو 100% من أسعار السوق، بينما تتراوح هذه النسبة حاليا بين 50% و70%.وألمح الحزب الديمقراطي الحاكم أمس أنه قرر مبدئيا النظر في اقتراح الـ90% كخيار محتمل. وتخطط وزارة الأراضي لإعلان قرار نهائي في هذا الشأن بعد فحص المخططات التي تم الكشف عنها في الجلسة.