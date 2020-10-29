6 شركات تستدعي أكثر من 10 آلاف سيارة معيبة في كوريا

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قالت الحكومة الكورية اليوم الخميس إن ست شركات سوف تستدعي طواعية أكثر من 10 آلاف سيارة لإصلاح مكونات معيبة فيها.وأوضحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان أصدرته اليوم أن شركات "بي إم دبليو كوريا"، و"أودي فولكس فاغن كوريا"، و"مرسيدس بنز كوريا"، و"فيات كريسلر كوريا"، و"جاغوار لاندروفر"، و"سوزوكي سي إم سي"، قد قررت استدعاء 10 آلاف و233 مركبة من 23 طرازا، بسبب مشكلات في مكونات تلك السيارات.وسوف تستدعي "بي إم دبليو" أكثر من 6,100 من سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات لإصلاح مصابيح الوقوف المعيبة، بينما ستستدعي "فيات كرايسلر" ما يقرب من 2,800 وحدة من "جيب رانغلر" بسبب وجود خلل في نظام المقود.وسوف تقوم تلك الشركات بإخطار أصحاب السيارات بالتفاصيل عبر البريد أو الرسائل النصية، ويمكن لمالكي المركبات الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء مجانا.