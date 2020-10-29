كوريا الجنوبية واليابان تستأنفان المحادثات الدبلوماسية حول العمل القسري وقيود التصدير

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استأنفت كوريا الجنوبية واليابان الحوار على مستوى المدير العام، لمناقشة القضايا الثنائية العالقة، ومن بينها تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين والقيود التجارية اليابانية.والتقى "كيم جونغ هان" –المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية– ونظيره الياباني "شيجيكي تاكيزاكي" في سيول صباح اليوم الخميس.وتعد هذه أول محادثات من نوعها منذ تولي رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" منصبه الشهر الماضي.وناقش الجانبان حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018، الذي ألزم شركة يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري، والقيود التجارية التي فرضتها اليابان العام الماضي في خطوة انتقامية واضحة.وقد أعلنت سيول احترامها لقرار القضاء، لكنها أعربت عن الاستعداد لحل القضية من خلال الحوار، في حين تدعي طوكيو أن الحكم يتعارض مع المعاهدة الثنائية لتطبيع العلاقات بين البلدين الموقعة في عام 1965 وتنتهك القوانين الدولية.ومن البنود الأخرى المحتملة على جدول أعمال الاجتماع: القمة الثلاثية مع الصين التي تسعى سيول لاستضافتها هذا العام، وقضية المياه المشعة في محطة فوكوشيما النووية المعطلة، التي تعتزم طوكيو تصريفها في المحيط.وقد عُقِد الاجتماع السابق وجهًا لوجه في سيول في فبراير الماضي، وتلته محادثات عبر الفيديو في يونيو.