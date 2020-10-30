انتعاش مؤشرات الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في سبتمبر

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سجلت المؤشرات المتعلقة بالناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في كوريا انتعاشا في شهر سبتمبر الماضي رغم جائحة كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، شهد مؤشر الناتج الصناعي في سبتمبر زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر الأسبق، بسبب زيادة إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 5%، والسيارات بنسبة 13%.وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج أشباه الموصلات في سبتمبر الماضي سجل زيادة بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما بالنسبة للاستهلاك فشهد زيادة أيضا، حيث سجل حجم مبيعات التجزئة في سبتمبر زيادة بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر الأسبق، وللشهر الثاني على التوالي.كما زاد حجم مبيعات الملابس والأدوات الإلكترونية المنزلية لأسباب موسمية.وقال التقرير إن حجم الاستثمار في سبتمبر شهد زيادة بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر.