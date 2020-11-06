كوريا الجنوبية تستعد دبلوماسيا لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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تنشغل سلطات الشؤون الخارجية والدفاع في كوريا الجنوبية بالإعداد للتواصل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة بعدما تم إعلان فوز "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أول من أمس السبت.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الأحد إنها ستواصل جهودها مع الحكومة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" من أجل تعزيز التحالف الثنائي وتحقيق تقدم في الجهود الرامية إلى إحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية. وأوضحت الوزارة أنها تتواصل بشكل مباشر وغير مباشر مع شخصيات بارزة في معسكر "بايدن" والحزب الديمقراطي. وأضافت أنه بناء على الشبكة التي بنتها حتى الآن، ستواصل الوزارة جهودها لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وإحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية. وفي هذا السياق، غادرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" العاصمة سيول متوجهة إلى واشنطن، أمس، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكذلك أعضاء في الكونغرس.ومن ناحية أخرى، تعمل وزارة الدفاع الكورية أيضا على وضع استراتيجية لتطوير التحالف بين سيول وواشنطن تحت إدارة "بايدن".وقالت وزارة التوحيد في سيول إنها تراقب عن كثب ردود فعل كوريا الشمالية على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.