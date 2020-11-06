الرئيس مون يتعهد بالتواصل الوثيق مع معسكر بايدن

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قال الرئيس "مون جيه إين" اليوم الاثنين إن حكومته ستتواصل مع الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" في مختلف المجالات، حيث يقوم بايدن حاليا بالتحضير لإدارته الجديدة.وقال "مون" خلال ترأسه للاجتماع الأسبوعي مع كبار مساعديه، إن سيول مصممة على الدفع الثابت لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الإدارة الديمقراطية الأمريكية لديها بالفعل خبرة في التعاون الوثيق مع حكومة كوريا الجنوبية الليبرالية في جهود عملية السلام.وأوضح الرئيس أنه بناءً على تلك الخبرة والإنجازات التي تحققت حتى الآن، بالإضافة إلى دروس الماضي، ستسعى سيول بحكمة إلى تحقيق المزيد من التقدم في نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة.وتعهد مون بضمان عدم وجود فراغ في التحالف الثنائي بين سيول وواشنطن وفي عملية السلام.كما أعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في توفير بيئة يمكن فيها استكشاف الفرص والحلول الجديدة للعلاقات بين الكوريتين.وتعهد بتكثيف التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.وأشار "مون" أيضا إلى أن سياسات "بايدن" بشأن تحييد الكربون وتغير المناخ تتماشى مع أهداف الحكومة الكورية ومبادرة الصفقة الخضراء الجديدة.وتعهد أيضا بالتعاون مع إدارة "ترامب" الحالية حتى نهاية فترتها، بما في ذلك محادثات وزيري خارجية البلدين المقرر عقدها غدا الثلاثاء.