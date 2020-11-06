وزيرة الخارجية الكورية تجري اتصالات مع المقربين من الرئيس الأمريكي المنتخب

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قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" التي تزور الولايات المتحدة حاليا، إنها اجتمعت مع بعض المقربين من الرئيس المنتخب "جو بايدن"، حيث أكدت لهم على ضرورة استئناف الحوار الكوري الشمالي الأمريكي بشكل سريع.والتقت الوزيرة "كانغ" بمراسلين في السفارة الكورية لدى واشنطن أمس، حيث صرحت بأنها اجتمعت بعضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي "كريس كونز" و"كريس ميرفي"، المقربيْن من الرئيس المنتخب "بايدن"، وغيرهما، حيث أعربت عن الإرادة القوية للحكومة الكورية الجنوبية لتنفيذ عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.كما أشارت في الاجتماع إلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية للتخلي عن الأسلحة النووية بشكل كامل في شبه الجزيرة الكورية، وأكدت على أهمية إيلاء اهتمام بهذه المسألة على مستوى رئيسي البلدين.وأعربت الوزيرة كانغ عن اعتقادها بأن الإدارات الديمقراطية السابقة في الولايات المتحدة تعاونت عن كثب مع الحكومة الكورية الجنوبية من أجل تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية، ولهذا فسوف يتم تنسيق التعاون بين البلدين في وقت قريب بعد انطلاق إدارة "بايدن".وأضافت أيضا أنها اجتمعت أمس بمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "روبرت أوبراين" حيث اتفقا على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات بين البلدين وتقدم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.