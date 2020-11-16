الحكومة الكورية تصدر تحذيرا أوليّا بشأن تنفيذ تباعد اجتماعي أكثر صرامة

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تدرس الحكومة الكورية حاليا رفع مستوى التباعد الاجتماعي بمقدار درجة واحدة إلى المستوى واحد ونصف، لمنطقة سيول الكبرى ومقاطعة كانغ وان، وسط الارتفاع المستمر في عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع مسؤولي الحجر الصحي أمس الأحد، إن الحكومة أصدرت "تحذيرا أوليا" لمنطقة العاصمة ومقاطعة كانغ وان قبل تطبيق إجراءات أكثر صرامة.وبموجب مخطط التباعد الخماسي الجديد في البلاد، يتم فرض قواعد المستوى الأول عندما يظل عدد الحالات اليومية الجديدة أقل من 100 في منطقة سيول الكبرى، وأقل من عشر حالات في مقاطعة كانغ وان. وقد بلغ متوسط الرقم في منطقة العاصمة 83,4 في اليوم خلال الأسبوع الماضي، في حين أن الرقم في كانغ وان إلى 11,1.وفي خطاب خاص يوم أمس الأحد، حث وزير الصحة والرعاية الاجتماعية "بارك ننغ هو" الجمهور على توخي اليقظة ضد الفيروس لاحتواء الانتشار، محذرا من أن القواعد الأكثر صرامة قد تعطل الروتين اليومي وسبل العيش. وقال "بارك" إن الحكومة ستتشاور مع البلديات حول رفع مستوى التباعد الاجتماعي في منطقتي سيول وكانغ وان، مع مراعاة المؤشرات المختلفة مثل نسبة المرضى الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، وكذلك القدرة العلاجية للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.