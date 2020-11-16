وزير الصحة الكوري يحذر من إمكانية رفع مستوى التباعد الاجتماعي

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حذر وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكوري "بارك ننغ هو" اليوم الاثنين من أن كوريا الجنوبية عند مفترق طرق حاليا لرفع إرشادات التباعد الاجتماعي، وسط الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس في البلاد.وأدلى الوزير "بارك" بهذا التصريح في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع الحكومة بشأن سبل التعامل مع الوباء.وفي إشارة إلى الوضع الخطير للفيروس في كوريا، قال "بارك" إن العدد اليومي لحالات الإصابة المحلية ظل في مستوى يزيد عن 100 لمدة خمسة أيام متتالية، مع تجاوز العدد اليومي، بما في ذلك الحالات القادمة من الخارج، مستوى 200، خلال عطلة نهاية الأسبوع.وحذر الوزير "بارك" من أن كوريا تشهد استمرار تفشي الوباء من أماكن وثيقة الصلة بالحياة اليومية ومن التجمعات العائلية.وحث الجمهور على توخي اليقظة ضد الفيروس وممارسة إجراءات الحجر الصحي طوال الوقت، بما في ذلك ارتداء الأقنعة.