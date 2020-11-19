كوريا تطبق المستوى 1.5 من التباعد الاجتماعي في سيول وجزء من كانغ وان

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بدأت السلطات الكورية الجنوبية في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي من المستوى 1.5 في منطقة سيول الكبرى وأجزاء من مقاطعة "كانغ وان"، وسط زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة إنه سيتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي المشددة في منطقة العاصمة حتى يوم 2 ديسمبر.وسيتم تطبيق المبادئ التوجيهية الجديدة في إنتشون اعتبارا من يوم الاثنين القادم، في حين سيتم إعفاء منطقتي "كانغ هو" و"أونغ جين".وبالنسبة لمقاطعة "كانغ وان"، فقد سمحت الحكومة للبلديات المحلية باتخاذ قرار في هذا الشأن اعتمادا على وضع تفشي الفيروس فيها، وقد قررات منطقة "تشور وان" بفرض المستوى 1.5 بدءا من اليوم الخميس.وبموجب المستوى 1.5، تخضع المرافق متعددة الاستخدام وعالية الخطورة، مثل الحانات والملاهي الليلية والمطاعم، لقواعد التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة، كالحفاظ على مسافات معينة بين الزوار والطاولات ووضع فواصل بينهم.كما سيتم تقييد المسيرات وحفلات الموسيقى والمهرجانات بما لا يتجاوز 100 مشارك، ولا يسمح للمشاركين بالغناء أو تناول الطعام معا. ويُسمح للمباريات الرياضية والكنائس باستقبال الجمهور بما يصل إلى 30% من سعتها القصوى.