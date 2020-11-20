وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور اليابان اليوم

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يبدأ وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم الثلاثاء زيارة إلى اليابان تستمر يومين، حيث يجري لقاء مع نظيره الياباني "توشيميتسو موتيغي" بعد ظهر اليوم.وسيتم في هذا اللقاء بحث القضايا المتعلقة باستئناف سفر رجال الأعمال بين البلدين بعد توقف الرحلات الجوية في وقت سابق من هذا العام، والأوضاع الدولية الراهنة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الصين واليابان.وتجرى حاليا مشاورات بين الجانبين الصيني والياباني حول إمكانية زيارة الوزير الصيني "وانغ" لرئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" غدا الأربعاء.ويعد الوزير "وانغ" أول مسؤول صيني رفيع المستوى يزور اليابان منذ تولي "سوغا" منصب رئيس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي.وكان من المفترض أن يصبح الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أول رئيس صيني يزور اليابان منذ أن قام الرئيس السابق "هو جين تاو" بذلك في عام 2008، ولكن تم تأجيل زيارة الرئيس "شي" لطوكيو التي كانت مقررة في أبريل الماضي، بسبب فيروس كورونا.وبعد اختتام زيارته لليابان، سيتوجه الوزير الصيني "وانغ" إلى كوريا الجنوبية غدا الأربعاء لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية "كانغ كيونغ هوا".الجدير بالذكرأن الحكومة الكورية تسعى لتحقيق زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى سيول في غضون هذا العام.