مجلس الأمن القومي الكوري يستعرض حالة وباء كورونا والتعاون الصحي الإقليمي

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عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا لمجلس الأمن القومي بعد ظهر أمس الخميس، لمراجعة واستعراض وضع وباء كورونا.ووفقا للمكتب الرئاسي، فقد فحص أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي استجابة البلاد للارتفاع الأخير في عدد الإصابات، وتعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار العدوى.كما ناقش الاجتماع الذي ترأسه "سوه هون" مدير الأمن القومي وعُقد في المكتب الرئاسي، كيفية تنفيذ اقتراح الرئيس "مون جيه إين" لإطلاق "مبادرة التعاون لشمال شرق آسيا" للصحة العامة والسيطرة على الأمراض المعدية.وقد قدم "مون" هذا الاقتراح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي.كما استعرض مسؤولو مجلس الأمن القومي أعمال التنقيب عن رفات قتلى الحرب في المنطقة منزوعة السلاح، وقرروا مواصلة المشروع في العام القادم.