وزير الخارجية الصيني يختتم زيارته لكوريا بعد لقاء مسؤولين في الحزب الحاكم

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من المقرر أن يختتم وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، بعد لقائه مع شخصيات من المعسكر الحاكم.ومن المقرر أن يلتقي "وانغ" مع مستشار الأمن الرئاسي "مون تشونغ إين" والنائبيْن "يون كون يونغ" و"هونغ إيك بيو" من الحزب الديمقراطي الحاكم، صباح اليوم الجمعة.وسوف يزور الوزير الصيني بعد ذلك مقر البرلمان للاجتماع مع رئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك" قبل مغادرته البلاد.وقد أجرى "وانغ" محادثات مع نظيرته الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" أمس الخميس، وقام بزيارة مجاملة إلى الرئيس "مون جيه إين" في المكتب الرئاسي.كما نقل "وانغ" رسالة شفهية من الرئيس الصيني "شي جين بينغ" تتضمن التأكيد على أنه سيزور كوريا الجنوبية "عندما تسمح الظروف بذلك".