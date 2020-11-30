حظر السيارات عالية الانبعاثات من السير في منطقة العاصمة بدءا من ديسمبر

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ستحظر مدينة سيول السيارات عالية الانبعاثات من السير على الطرق في منطقة العاصمة الكبرى بدءا من الغد الأول من ديسمبر، وحتى شهر مارس القادم، ضمن الجهود الحكومية لتقليل مستويات الغبار الناعم خلال أشهر الشتاء.وأعلنت حكومة المدينة أمس الأحد أن أي شخص سيتم ضبطه يقود سيارة مصنفة من الدرجة الخامسة من حيث مستويات الانبعاثات داخل منطقة العاصمة سيتم تغريمه 100 ألف وون بدءا من ديسمبر. وبغض النظر عن المناطق التي يتم فيها تسجيل المركبات، يمكن أن يتم تغريم أي شخص يقود سيارة مصنفة من الدرجة 5 بدون جهاز للحد من الانبعاثات في الفترة من الساعة 6 صباحا وحتى 9 مساء يوميا، ما عدا نهاية الأسبوع، في منطقة العاصمة.وتخطط حكومة المدينة لتطبيق اللائحة الجديدة بصرامة وفرض غرامات على المخالفين دون فترة سماح.وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه حتى شهر سبتمبر الماضي بلغ عدد السيارات المصنفة في الدرجة الخامسة على مستوى البلاد حوالي مليون و460 ألفا.ويذكر أنه يتم تنفيذ هذه الخطوة بعد أن تم تعديل القانون الخاص بضبط مستويات الغبار الدقيق في شهر مارس.