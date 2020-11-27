بي تي إس تحتل القمة في 3 قوائم رئيسية لبلبورد

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احتلت فرقة "بي تي إس" المركز الأول في قائمة "آرتست 100" المتعلقة بمدى الشهرة بعد أن كانت قد احتلت القمة في قائمتي "الألبومات الرئيسية " و"الأغاني الفردية" في قوائم بيلبورد الأمريكية.وبهذا أصبحت بي تي إس أول فرقة تحتل القمة في ثلاث قوائم في آن واحد في تاريخ بيلبورد.وصرحت بيلبورد أمس بأن الفرقة الكورية تصدرت قائمة "فنان 100" لهذا الأسبوع.تجدر الإشارة إلى أنها احتلت قمة القائمة ثلاث عشرة مرة حتى الآن.وبلغ عدد المطربين الذين تصدروا القمة في قوائم " بيلبورد 200" و"هوت 100" و"آرتست 100" في آن واحد، تسعة، من بينهم "دريك" و"تايلور سويفت" و"أديل" و"أريانا غراندي"، وتعد بي تي إس الفرقة الوحيدة من بينهم.وقد سبق لها أن احتلت قمة قائمتي "بيلبورد 200" و"هوت 100" بكل من ألبومها بعنوان "بي" وأغنيتها الرئيسية "لايف غوز أون".كما احتل الألبوم "بي" المركز الثاني في قائمة الألبومات الرسمية البريطانية بينما احتل المركز الأول في قائمة الألبومات الأسبوعية لأوريكون اليابانية يوم 7 من هذا الشهر بعد بيع حوالي 190 ألف نسخة منه.