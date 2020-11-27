تجربة تشغيل 3 أنواع من طائرات الدرون الهجومية في كوريا

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من المقرر نشر وإجراء تجارب تشغيلية لبعض طائرات الدرون الهجومية في القوات المسلحة الكورية الجنوبية في غضون ما بين 3 و6 أشهر.وصرحت إدارة مقتنيات الدفاع اليوم بأنها أبرمت عقدا لإدخال ثلاثة أنوع من طائرات الدرون الهجومية التي تم فيها تطبيق تقنيات جديدة. وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال طائرات درون هجومية لدى القوات المسلحة الكورية، وهي طائرات بدون طيار ذاتية التفجير، وطائرات درون خاصة للتصويب بالبندقية، وطائرات درون صغيرة للاستطلاع والضرب.وسوف يمكن للجنود حمل طائرات الدرون ذاتية التفجير عند اختراق مناطق الأعداء حيث تستطيع ضرب الأهداف البشرية والمادية للأعداء بشكل سريع بالقرب منها.أما طائرات الدرون الخاصة بالتصويب بالبندقية فهي مزودة بجهاز امتصاص ارتداد البندقية وقادرة على تقليل الصدمات عند إطلاق النار، ومن ثم الحفاظ على موقف ثابت بشكل دائم، مما يسمح لها بإطلاق الرصاص عن بعد بدقة.وبالنسبة لطائرات الدرون الصغيرة للاستطلاع والضرب فيمكنها ضرب الأهداف المتحركة والمخفية في المنحدرات الجبلية بدقة اعتمادا على أسلوب تتبع الصور.