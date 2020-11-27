مباحثات أمريكية روسية حول قضايا شبه الجزيرة الكورية

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قالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية "أيغور مورغولوف" ونائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" قد تحدثا عبر الهاتف بناء على طلب من الجانب الأمريكي، حيث ناقشا الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية وآفاق التسوية الشاملة للقضايا الإقليمية.وكانت تلك أول مباحثات هاتفية بين كبار مسؤولي الشؤون الخارجية من الولايات المتحدة وروسيا منذ إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أوائل الشهر الماضي.وقد تناول الجانبان حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن كيفية حل القضية النووية الكورية الشمالية وسط تغير السلطة في الولايات المتحدة.ويذكر أن "مورغولوف" هو كبير مندوبي موسكو في المحادثات السداسية المتوقفة، التي كانت تهدف إلى حمل كوريا الشمالية على التخلص من أسلحتها النووية، بينما يتولى "بيغون" منصب الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية.