تسجيل أعلى نسبة غياب للطلاب في امتحان القبول الجامعي هذا العام

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وصلت النسبة المئوية للمتغيبين عن امتحان القبول الجامعي السنوي هذا العام إلى مستوى قياسي بسبب عودة تفشي عدوى فيروس كورونا في كوريا.ومن بين 490 ألفا و992 متقدما لاختبار القدرة الدراسية للجامعات، حضر 426 ألفا و344 طالبا في مواقع الاختبار قبل بداية جلسة الاختبار الأولى، وفقا لوزارة التعليم والمعهد الكوري للمناهج الدراسية والتقييم، مما يمثل نسبة غياب غير مسبوقة بلغت 13.17%.وفي الوقت نفسه، اعتبرت معظم الاختبارات هذا العام، ومن بينها اختبار اللغة الكورية والرياضيات واللغة الإنكليزية، سهلة مثل اختبار العام الماضي أو حتى أسهل منه.وفي وقت سابق، قال المعهد الكوري للمناهج الدراسية والتقييم إن واضعي الاختبار قد استندوا إلى العديد من الأسئلة من منهج المدرسة الثانوية هذا العام.ويتوقع خبراء التعليم أن تلك الترتيبات جاءت لتخفيف الضغط عن المتقدمين الذين واجهوا صعوبة في التحضير للامتحان بسبب التغييرات في جدول المدرسة بسبب الوباء.وسيتم إبلاغ الممتحنين بالنتائج يوم 23 ديسمبر.