النيابة تستأنف الحكم على الرئيس الأسبق تشون في دعوى التشهير

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قررت النيابة العامة استئناف الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على الرئيس الأسبق "تشون دو هوان"، في قضية التشهير البارزة.وقدم المدعون الاستئناف أمس الخميس، قائلين إن الحكم بمثابة "صفعة خفيفة على اليد". وقبل ثلاثة أيام، حكمت محكمة "كوانغ جو" الإقليمية على الرئيس السابق البالغ من العمر 89 عاما بالسجن لثمانية أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين.وقد أدين "تشون" بتهمة الإساءة لقس كاثوليكي راحل، حيث وصفه بأنه "كاذب" و"شيطان"، بعد أن أقرت المحكمة بمصداقية شهادة القس العيانية عن إطلاق النار على المدنيين من قبل الجنود في المروحيات خلال الحملة الدموية على مدينة "كوانغ جو" في الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية في عام 1980.كما وجدت النيابة خطأ في حكم المحكمة، بأن نفي "تشون" يشير فقط إلى إطلاق النار من طائرة مروحية في 21 مايو 1980، والتي شهدها القس، ولكن ليس إطلاق النار في 27 مايو 1980، والتي أقرت المحكمة أيضا بوقوعها على الرغم من نفي الرئيس السابق.وقال محامي "تشون" إن موكله سيستأنف حكم المحكمة أيضا، حيث ينفي "تشون" الاتهامات التي تطالب النيابة بحبسه لمدة 18 شهرا بسببها.يُذكر أنه، حسب القانون الكوري، يُعاقب على تهمة التشهير بشخص ميت بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين وون.