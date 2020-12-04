الحكومة الكورية تهدف لاستكمال صفقة توريد لقاحات كورونا حتى نهاية هذا العام

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قالت رئيسة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" في تصريحات أدلت بها أمس الاثنين، إن حكومة كوريا الجنوبية تسعى لإتمام صفقات توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع شركتين للأدوية على الأقل حتى نهاية هذا العام.وكانت الحكومة الكورية قد كشفت في الأسبوع الماضي عن أنها حصلت على ما يكفي من لقاحات مضادة لفيروس كورونا لتطعيم ما يصل إلى 44 مليون شخص، بما في ذلك جرعات لـ10 ملايين شخص تم الحصول عليها من خلال مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بينما سيتم شراء الـ34 مليون جرعة المتبقية مباشرة من خلال أربع شركات أدوية عالمية، هي: أسترازينيكا وفايزر وموديرنا ويانسن جونسون آند جونسون. وقد أبرمت سيول بالفعل صفقة مع أسترازينيكا.وفيما يتعلق بتعليمات الرئيس مون جيه إين حول تأمين لقاحات إضافية، قالت "جونغ" إن المناقشات جارية مع مطوري اللقاحات بشأن هذه المسألة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاقيات فعلية حتى الآن. وردا على سؤال آخر حول التصريحات التي أدلى بها في اليوم السابق رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" بأن الحكومة تعمل على بدء التطعيم ضد فيروس كورونا قبل شهر مارس، قالت "جونغ" إن لقاحات شركة أسترازينيكا، التي يتم تصنيعها في كوريا، من المتوقع أن يتم توزيعها على الجمهور أولا قبل اللقاحات الأخرى.