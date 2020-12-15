الرئيس الكوري يقول إن بلاده حققت النجاح من خلال ممارسة القيم العالمية

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن بلاده حققت نجاحها من خلال ممارسة القيم العالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق والاقتصاد المفتوح.وجاءت تصريحات الرئيس الكوري فى رسالة عبر الفيديو أمس الاثنين بمناسبة الذكرى الستين على تأسيس منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، حيث قال مون إنه في سياق الاستجابة لفيروس كورونا، واصلت بلاده جهود الوقاية والأنشطة الاقتصادية دون إغلاق، بناء على روح التعايش في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وأضاف أنه نتيجة لذلك فإن كوريا الجنوبية كانت الدولة الأسرع تعافيا بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما شدد الرئيس على أن العالم في حاجة ماسة إلى التعددية التي تمارسها المنظمة، في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.وتعهد مون بأن تساهم كوريا في تحقيق دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعرب عن توقعاته بأن هذه الذكرى السنوية على إنشاء المنظمة ستكون بمثابة "علامة فارقة للاقتصاد العالمي لإعادة البناء بشكل أفضل".