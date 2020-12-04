الحكومة الكورية تقول إنها ستصدق على لقاحات كورونا بشكل مستقل

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صرحت الحكومة الكورية بأن عملية إدخال اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تطوره حاليا شركة أسترازينيكا، تتم وفق الإجراءات المحلية وبدون علاقة مع تصديق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.وحول إدخال اللقاح إلى البلاد، قال "كون جون أوك" النائب الثاني لمدير مركز التعامل مع الأمراض الوبائية أمس في تقرير منتظم نشره على الإنترنت إن ذلك سيتم حسب الإجراءات الكورية بدون علاقة مع تصديق أو عدم تصديق الإدارة الأمريكية، موضحا أن التصديق على اللقاحات في كوريا سيخضع لإجراءات هيئة الغذاء والدواء الكورية.وجاءت هذه التصريحات بعدما أعرب البعض عن القلق من احتمال صعوبة إدخال اللقاحات إلى كوريا خلال الربع الأول من العام القادم نتيجة لتأخير تصديق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.وكان مسؤول في هيئة الغذاء والدواء الكورية قد صرح بأن إجراءات التصديق ستجري بشكل مستقل بعد التأكد من سلامة وفاعلية اللقاحات بشكل كاف.ويذكر أن الحكومة الكورية قد أعلنت عن خطة لشراء لقاحات تكفي لـ44 مليون شخص، منها 10 ملايين جرعة من المشروع الدولي المشترك لشراء وتوزيع اللقاحات "كوفاكس"، و34 مليون جرعة من خلال مفاوضات منفصلة مع شركات الأدوية الدولية.وفي هذا الإطار، أبرمت الحكومة الكورية عقودا واتفاقيات للشراء المسبق مع 4 شركات، وهي أسترازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون- يانسن وموديرنا.وتبين أن لقاحات أسترازينيكا تحقق فاعلية مرتفعة بشرط إدخال 50% من جرعتها المعيارية في التطعيم الأول، ثم إدخال الجرعة المعيارية في التطعيم الثاني مما يستلزم مزيدا من التحليل لهذه الظاهرة.ونتيجة لذلك قالت وسائل الإعلام إن تصديق هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح هذه الشركة قد يتأخر.