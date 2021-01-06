تسجيل 840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن اكتشاف 840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس، حيث ظل عدد الإصابات الجديدة في مستوى أقل من 1000 لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن الإصابات الجديدة رفعت عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 65 ألفا و818 حالة. وقد ارتفع الرقم اليومي بمقدار 125 مقارنة باليوم الأسبق، لكن يبدو أن وتيرة النمو في الموجة الثالثة من الوباء تباطأت في العام الجديد.ومن بين الحالات الجديدة المكتشفة طوال يوم أمس الثلاثاء، كانت هناك 809 حالات إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 31 حالة لدى الوافدين من الخارج.وحسب المناطق، بلغ عدد الإصابات في العاصمة سيول 263، وفي مقاطعة كيونغ كي القريبة من العاصمة 269، وفي مدينة إنتشون 35. وفي أجزاء أخرى من البلاد، سجلت مدينة بوسان 38 حالة إصابة جديدة، ومدينة كوانغ جو 30، ومدينة ديغو 21 حالة إصابة جديدة بالفيروس.ومن ناحية أخرى، زاد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا ليصل إلى ألف و27، وهو ما يعني أن معدل الوفيات يبلغ 1.56%، كما قفز عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 25 ليصل إلى 411.