وفد كوريا الجنوبية يتوجه إلى إيران للتفاوض بشأن الإفراج عن الناقلة المحتجزة

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غادر وفد حكومي متوجهًا إلى إيران، للتفاوض بشأن الإفراج المبكر عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية وطاقمها، المحتجزين لدى السلطات الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.وسوف يصل الوفد، برئاسة "كوه كيونغ سوك"، المدير العام للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية بوزارة الخارجية، إلى إيران عبر قطر في ساعة مبكرة من اليوم الخميس.وقال "كوه" للصحفيين في مطار إنتشون الدولي إنه يخطط للقاء نظيره في وزارة الخارجية الإيرانية، وسيلتقي بأخرين من خلال القنوات المختلفة إذا كان ذلك سيساعد في حل الأزمة.ومن المقرر أيضًا أن يسافر النائب الأول لوزير خارجية سيول "تشيه جونغ كون"، إلى إيران يوم الأحد المقبل، لمناقشة مسألة المصادرة وقضايا ثنائية أخرى.وقال "كوه" إنه سيستعد لرحلة "تشيه" ويناقش سبل تطوير العلاقات بين سيول وطهران.وقد احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة "إم تي هانكوك كيمي" وعلى متنها 20 فردًا من أفراد الطاقم، من بينهم 5 كوريين جنوبيين، بدعوى التلوث البيئي. وترسو السفينة حاليًّا في ميناء بندر عباس في الساحل الجنوبي لإيران.