الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

المحلية

ثلوج كثيفة وموجة من البرد القارس في كوريا الجنوبية

Write: 2021-01-07 10:13:01Update: 2021-01-07 18:38:53

Photo : YONHAP News

أغلقت الثلوج الكثيفة الطرق في أجزاء من كوريا الجنوبية، ووردت أنباء عن وقوع حوادث مرتبطة بالبرد، مع استمرار موجة البرد القارس في جميع أنحاء البلاد.
وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الخميس إن الثلوج تساقطت بكثافة في منطقة العاصمة والأجزاء الغربية من مقاطعة "كانغ وون" وفي مقاطعات "تشونغ تشنغ" وجزيرة "جيجو".
وتلقت "كيم جي" في مقاطعة شمال "جولا" 17.6 سنتيمترًا من الثلوج حتى الساعة 5 صباحًا، في حين تلقت الأجزاء الغربية من سيول ما يصل إلى 10.7 سنتيمترات.
وتم إصدار التحذيرات بشأن الموجة الباردة في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى مقاطعات "جولا" وشمال "كيونغ سانغ"، حيث انخفضت مؤشرات الزئبق إلى 17.3 درجة مئوية تحت الصفر في "كيم جي"، و16.9 درجة مئوية تحت الصفر في سيول.
وتم تسجيل 274 تقريرًا عن تجمد وانفجار عدادات المياه من جميع أنحاء البلاد، كما أغلقت الثلوج الكثيفة 12 طريقًا على الصعيد الوطني.
وتم إلغاء تسع رحلات في مطارات إنتشون و"جيجو" و"كونسان"، بينما تم إيقاف 11 عبارة في 6 مسارات بحرية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;