ثلوج كثيفة وموجة من البرد القارس في كوريا الجنوبية

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أغلقت الثلوج الكثيفة الطرق في أجزاء من كوريا الجنوبية، ووردت أنباء عن وقوع حوادث مرتبطة بالبرد، مع استمرار موجة البرد القارس في جميع أنحاء البلاد.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الخميس إن الثلوج تساقطت بكثافة في منطقة العاصمة والأجزاء الغربية من مقاطعة "كانغ وون" وفي مقاطعات "تشونغ تشنغ" وجزيرة "جيجو".وتلقت "كيم جي" في مقاطعة شمال "جولا" 17.6 سنتيمترًا من الثلوج حتى الساعة 5 صباحًا، في حين تلقت الأجزاء الغربية من سيول ما يصل إلى 10.7 سنتيمترات.وتم إصدار التحذيرات بشأن الموجة الباردة في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى مقاطعات "جولا" وشمال "كيونغ سانغ"، حيث انخفضت مؤشرات الزئبق إلى 17.3 درجة مئوية تحت الصفر في "كيم جي"، و16.9 درجة مئوية تحت الصفر في سيول.وتم تسجيل 274 تقريرًا عن تجمد وانفجار عدادات المياه من جميع أنحاء البلاد، كما أغلقت الثلوج الكثيفة 12 طريقًا على الصعيد الوطني.وتم إلغاء تسع رحلات في مطارات إنتشون و"جيجو" و"كونسان"، بينما تم إيقاف 11 عبارة في 6 مسارات بحرية.