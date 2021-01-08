التأكد من سلامة طاقم ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران

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قالت وزارة الخارجية الكورية إن السفارة الكورية لدى طهران التقت بطاقم ناقلة النفط الكورية المحتجزة في ميناء "بندر عباس" في جنوب إيران.والتقى 3 موظفين في السفارة الكورية ببحار كوري ممثل للناقلة "هانكوك كيمي" بالأمس. ومن خلال هذه المقابلة تأكد موظفو السفارة من سلامة جميع طاقم الناقلة البالغ عددهم 20 شخصًا، من بينهم 5 كوريين.وذكر مصدر دبلوماسي أنه تم التأكد من صحة وسلامة طاقم الناقلة مبدئيًّا، مضيفا أنه سيتم تقديم المساعدات الضرورية من خلال الاستماع إلى آراء كوادر الطاقم.وتنوي السفارة الكورية لدى إيران إجراء الاتصالات مع الحكومة المحلية الإيرانية والسلطات القضائية والجهات المسؤولة عن الموانئ هناك من أجل حل مسألة الاحتجاز.ومن ناحية أخرى، غادر وفد حكومي كوري خاص للتفاوض الثنائي مع الجانب الإيراني مطار إنتشون الدولي بالبلاد صباح اليوم، ومن المتوقع أن يصل إلى طهران في حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم، مرورًا بالعاصمة القطرية دوحة.وينوي الوفد الكوري التعرف على أسباب الحادث من خلال الاتصال مع وزارة الخارجية الإيرانية وغيرها وطلب الإفراج عن الناقلة وطاقمها.