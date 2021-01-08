تقديم الدفعة الثالثة من دعم أصحاب المشروعات المتناهية الصغر يوم الاثنين القادم

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قررت الحكومة الكورية تقديم الدفعة الثالثة من المعونات المالية إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر والعاملين في وظائف خاصة والعاملين المستقلين بدءا من يوم 11 من هذا الشهر.وأعلنت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة أمس عن خطة لدعم حوالي مليونين و800 ألف شخص، يبلغ حجمها 4 تريليونات و100 مليار وون.طبقا لهذه الخطة، يمكن لأصحاب المشروعات متناهية الصغر الذين يعملون في القطاعات الخاضعة لحظر التجمع، حسب التعليمات الحكومية الخاصة لمكافحة جائحة كورونا منذ يوم 24 من شهر نوفمبر في العام الماضي، الحصولُ على 3 ملايين وون، ولأصحاب المشروعات في قطاعات الأعمال التي تم تقييد أعمالها الحصول على مليوني وون.وللشركات غير الواقعة في هذا النطاق، إذا بلغت مبيعاتها 400 مليون وون في العام الماضي وانخفضت بالمقارنة مع العام السابق فيمكنهم الحصول على مليون وون. ومن المتوقع أن يتم تقديم المعونات إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر التي بدأت أعمالها قبل يوم 30 من شهر نوفمبر من العام الماضي فقط.كما قررت وزارة التوظيف والعمل تقديم 500 ألف وون من دعم استقرار التوظف إلى العاملين في الوظائف الخاصة والعاملين المستقلين.