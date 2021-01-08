الدولية اليابان تعين سفيرا جديدا لدى كوريا الجنوبية

تم تعيين "كويتشي أيبوشي" السفير الياباني لدى إسرائيل، سفيرًا جديدًا لدى كوريا الجنوبية.

ووافق مجلس الوزراء الياباني على تعيينه سفيرا لدى كوريا الجنوبية خلفا للسفير الحالي "كوجي دوميتا"، في اجتماعه الذي عقد صباح اليوم الجمعة.

وقد عمل "أيبوشي" من قبل في السفارة اليابانية في سيول في ثلاث مناسبات، كان آخرها في عام 2006 كوزير في السفارة.

كما شغل منصب رئيس مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية اليابانية عام 2017، ومنصب السفير الياباني لدى إسرائيل منذ شهر يوليو عام 2018.

وإلى جانب خبراته العملية في كوريا الجنوبية، يقال إن "إيبوشي" من المعجبين بالمحتويات الثقافية الكورية.

وقال "أيبوشي" في مقال نشره في موقع المركز الثقافي الياباني في سيول في شهر مارس عام 2008 إن كوريا الجنوبية تمثل فقاعة في قلبه.

وذكرت إذاعة "إن إتش كي" اليابانية في وقت سابق أن الحكومة اليابانية ستعين على ما يبدو "إيبوشي" سفيرا جديدا لدى كوريا لمعالجة القضايا الثنائية المعلقة والعلاقات المتوترة بين سيول وطوكيو، بسبب قضية الاسترقاق الجنسي الياباني وقضية تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب العالمية الثانية.

ومن جانبها، عينت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أيضًا "كانغ تشانغ إيل"، النائب البرلماني السابق، سفيرا جديدا لدى اليابان.