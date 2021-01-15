كوريا الشمالية تجري تعديلا وزاريا كبيرا

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عقدت كوريا الشمالية جلسة برلمانية أمس الأحد أجرت خلالها تعديلا وزاريا كبيرا على أعضاء مجلس الوزراء المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين، إن مجلس الشعب الأعلى عقد جلسة يوم أمس الأحد في قاعة "مان سو ديه" في العاصمة بيونغ يانغ.وخلال الجلسة، تم تغيير ستة من نواب رئيس الوزراء الثمانية المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية، بعد حدوث تقدم ضئيل في الاقتصاد الكوري الشمالي. وفي تقرير عن الخطة الاقتصادية الخمسية السابقة لكوريا الشمالية تم طرحه خلال الجلسة، قال رئيس الوزراء الكوري الشمالي "كيم توك هون" إنه تم رصد "أخطاء جسيمة"، ثم قدم خططا لتحفيز الاقتصاد في كل مجال.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الجلسة قررت بالإجماع تنفيذ الخطة الاقتصادية الخمسية التي تم وضعها في مؤتمر الحزب الحاكم مؤخرا، ووافقت على ميزانية الدولة لهذا العام.ولم يحضر تلك الجلسة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".