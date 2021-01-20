آن تشول سو يطلب من حزب قوة الشعب المشاركة في الانتخابات التمهيدية لعمودية سيول

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طلب زعيم حزب الشعب المعارض "آن تشول سو"، من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، السماح له بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية القادمة لرئاسة بلدية العاصمة سيول.وكشف "آن" عن موقفه في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، حيث قال إنه لن يقبل طلب حزب "قوة الشعب" بالانضمام إلى الحزب، لكنه يرغب في الترشح في الانتخابات التمهيدية إذا سمح الحزب بذلك. واقترح أن تبدأ المناقشات بشأن اختيار المرشح الأكثر قدرة على المنافسة من كتلة المعارضة دون شروط.وجاء هذا الاقتراح وسط تكهنات بأن "آن"، المرشح الرئاسي السابق، سيكون قادرا على التغلب على مرشحي الحزب الديمقراطي الحاكم في الانتخابات الفرعية في أبريل، ولكن فقط بعد موافقة أحزاب المعارضة على تقديم مرشح موحد.من جانبه رفض "كيم جونغ إين" الرئيس المؤقت لحزب "قوة الشعب" اقتراح "آن" في وقت لاحق من يوم أمس، وقال إن المناقشات حول توحيد ترشيح المعارضة لن تبدأ إلا بعد أن ينتهي حزبه من اختيار مرشحه.