فرنسا تعلن عن اكتشاف 139 حالة من الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا

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تلقى حوالي 500 ألف شخص في فرنسا لقاحات مضادة لفيروس كورونا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وقد ظهر على 139 منهم آثارٌ جانبية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إن وزارة الصحة أصدرت أمس الثلاثاء تقريرا بشأن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، قالت فيه إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعد تلقيهم اللقاحات، وجميعهم من المسنين، أو كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، لكنه لم يتم حتى الآن التأكد من وجود علاقة بين تلقيهم اللقاحات وتلك الوفيات.وقد بدأت فرنسا برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا يوم 27 ديسمبر باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" و"بايو إن تك".وبالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة النرويجية مؤخرا إن 13 شخصا قد ماتوا في البلاد بعد وقت قصير من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وكانوا جميعا من المسنين ويعانون من أمراض خطيرة.