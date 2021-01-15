عدد السيارات الصديقة للبيئة في كوريا يتجاوز 800 ألف

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تجاوز عدد السيارات الصديقة للبيئة التي تم تسجيلها في كوريا الجنوبية مستوى 800 ألف سيارة، مع تزايد هذا النوع من السيارات باستمرار بما في ذلك السيارات الكهربائية والهيدروجينية.وصرحت وزارة الأراضي والنقل بأن عدد السيارات المسجلة من السيارات الصديقة للبيئة قد بلغ حوالي 820 ألف سيارة في نهاية العام الماضي، حيث زاد بنسبة 36% بالمقارنة مع بداية العام الماضي عندما بلغ حوالي 600 ألف سيارة.وبهذا بلغت نسبة السيارات الصديقة للبيئة من إجمالي السيارات المسجلة في كوريا 3.4%.وقد زاد عدد الشاحنات الكهربائية زيادة كبيرة من ألف و140 سيارة في عام 2019 إلى حوالي 15 ألف سيارة في العام الماضي.ويرجع السبب في ذلك إلى إلغاء التقيد بعدد الشاحنات الكهربائية التي تزن الواحدة منها دون 1.5 طن، والمسموحة لأعمال النقل، وإقبال بعض الشركات الكبيرة بما في ذلك شركة هيونديه على طرح شاحنات كهربائية تزن طنا واحدا.أما عدد السيارات الهيدروجينية المسجلة فقد بلغ 893 سيارة في نهاية عام 2018، لكنه تجاوز مستوى 10 آلاف سيارة في العام الماضي.تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية بلغ 24 مليونا و300 ألف سيارة في العام الماضي، وزاد عدد السيارات المسجلة بمليون و910 ألف سيارة في العام الماضي بالمقارنة مع العام السابق نتيجة لانخفاض ضريبة الاستهلاك الفردي وغيرها من العوامل.