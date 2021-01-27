الشرطة تحقق في مزاعم تحرش جنسي قام به رئيس حزب العدالة السابق

Photo : YONHAP News

تعتزم الشرطة الكورية فتح تحقيقات في مزاعم تحرش جنسي قام به "كيم جونغ تشول" الرئيس السابق لحزب العدالة المعارض الصغير.وقال مركز شرطة "يونغ دُنغ بو" أمس الثلاثاء إنه تلقى شكوى من جماعة مدنية تسمى "هوال بين دان"، وقام بتسليم القضية إلى وكالة شرطة العاصمة سيول.ومن المتوقع أن تفتح وكالة شرطة العاصمة تحقيقا قريبا وتستجوب الضحية، كما ستحصل على لقطات من كاميرا للمراقبة تحتوي على أدلة محتملة.وكان "كيم" قد استقال من منصبه أول من أمس بعد أن اعترف بأنه تحرش جنسيا بزميلته النائبة في الحزب "جانغ هيه يونغ" في وقت سابق من هذا الشهر. ومن جانبها لا تنوي "جانغ" توجيه تهم جنائية إلى "كيم"، لكن مزاعم التحرش الجنسي يمكن أن تخضع لتحقيقات من قبل الشرطة بناء على شكوى من طرف ثالث.