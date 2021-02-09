كوريا تقرر بشأن فعالية لقاح أسترازينيكا غدا الأربعاء

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ستعلن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية غدا الأربعاء عن استنتاجها بشأن ما إذا كانت ستوافق على استخدام لقاح أسترازينيكا لكبار السن، وسط المخاوف المستمرة بشأن فعالية اللقاح وسلامته في الخارج. وقالت وزارة الغذاء والدواء أمس الاثنين إن لجنة التقييم النهائي للقاحات التي تنتجها شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية، سوف تعقد اجتماعا في الساعة العاشرة من صباح الغد، وسوف تعلن قرارها في الساعة الثانية من بعد الظهر. وتعتبر المراجعة التي تجريها لجنة الوزارة هي آخر مرحلة في عملية مداولات ذات ثلاث مراحل، والتي كانت قد بدأت بخبراء خارجيين أصدروا رأيا بالأغلبية يرى أنه من المقبول إعطاء اللقاح للبالغين من جميع الأعمار. أما مجموعة المراجعة الثانية، وهي لجان مكونة من الصيادلة، فقد كانت أكثر حذرا، حيث قالت إنه على الرغم من أنه يمكن إعطاؤه للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى فحص تأثيراته على كبار السن، مشيرة إلى عدم وجود دراسة حول فعاليته بالنسبة لهم. وقالت المجموعة إنه يجب اتخاذ قرار حكيم في هذا الشأن بناء على مداولات الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت صفقة ستشتري من خلالها مباشرة من الشركة جرعات تكفي لعشرة ملايين شخص، بالإضافة إلى جرعات لقاح أسترازينيكا التي سيتم تأمينها من خلال مبادرة توريد اللقاحات العالمية "كوفاكس".