تسجيل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن اكتشاف 444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس، ليصل العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى مستوى 400 مرة أخرى، بعد خمسة أيام من انخفاضها، وذلك قبيل بدء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة غدا الخميس.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الحالات الجديدة رفعت عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 81 ألفا و930 حالة. وأشارت إلى أن الرقم اليومي، الذي انخفض إلى نطاق 200 في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد ارتفع مرة أخرى مع استمرار مجموعات العدوى في منطقة العاصمة. ومن بين الحالات الجديدة التي تم اكتشافها طوال يوم أمس الثلاثاء، كانت هناك 414 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 30 حالة لدى القادمين من الخارج. وجاء أكثر من 80 في المائة من الحالات المحلية من منطقة العاصمة الكبرى، منها 169 حالة في سيول، و157 في مقاطعة كيونغ كي، و18 حالة في مدينة إنتشون. وأبلغت أجزاء أخرى من البلاد عن 70 حالة إصابة.وقد تم تأكيد أربع حالات وفاة إضافية، مما رفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى ألف و486، ليصل معدل الوفيات إلى 1,81%. وقد انخفض عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار خمسة، ليصل إلى 184.