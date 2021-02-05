السلطات الصحية الكورية تدعو لتوخي الحذر من زيادة انتشار عدوى كورونا

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دعت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إلى توخي الحذر من زيادة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس في البلاد مستوى 500 لأول مرة منذ حوالي أسبوعين، قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وقال وزير الصحة "كوان دوك تشول" في اجتماع عقده مع مسؤولي المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الخميس، إن السفر الجماعي خلال العطلة التي تستمر أربعة أيام يمكن أن يصبح سببا في زيادة انتشار الفيروس. ودعا "كوان" إلى توخي الحذر بشكل خاص بين الناس في منطقة العاصمة الكبرى، حيث إن أكثر من ثلاثة أرباع جميع الإصابات المحلية خلال الأسبوع الماضي حدثت في منطقة سيول ومقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون.وحث وزير الصحة الكوري الجمهور على مواصلة الالتزام بقواعد الحجر الصحي، بما في ذلك ارتداء الأقنعة وحظر التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر.ويذكر أن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قد اكتشفت 504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الأربعاء.