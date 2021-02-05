وزيرا الخارجية الكوري الأمريكي يتفقان على أهمية مواصلة التعاون بين سيول وواشنطن وطوكيو

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشونغ أوي يونغ" اليوم الجمعة محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن"، حيث تبادل معه الآراء حول القضايا ذات الصلة بالمصالح المشتركة، بما فيها العلاقات بين البلدين، وقضايا شبه الجزيرة الكورية، والقضايا الإقليمية والدولية الأخرى.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء محادثات بين وزيري الخارجية الكوري والأمريكي الجديدين.وأكد الوزيران على أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يعد محورا رئيسيا للسلام والاستقرار والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي العالم أجمع، وشددا على ضرورة تنمية علاقات التحالف بينهما لتسهم في التعامل مع القضايا الدولية ورفع القيمة المشتركة.واتفقا ايضا على عقد مباحثات رفيعة المستوى بين البلدين في أسرع وقت ممكن ليتم من خلالها تناول القضايا العالقة.وأكد الوزيران أيضا على أهمية التعاون المشترك لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ومواصلة التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.