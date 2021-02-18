وزير الدفاع يعتذر عن التعامل غير الصحيح مع هروب كوري شمالي عبر الحدود

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اعتذر وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه أوك" عن فشل الجيش في التعامل بصورة مناسبة مع حادث عبور رجل كوري شمالي للحدود بين الكوريتين مؤخرا وأعرب عن رغبته في الانشقاق إلى الجنوب.وأصدر "سوه" اعتذاره أمام لجنة الدفاع البرلمانية أمس الأربعاء، حيث قال الوزير للنواب إنه سيصل إلى حقائق الحادث من خلال التحقيقات، وأكد أن الجيش سيتخذ إجراءات المتابعة المناسبة.وأوضح "سوه" أن المواطن الكوري الشمالي، الذي أخبر المحققين بأنه مدني يرغب في الانشقاق إلى الجنوب، قد سبح على ما يبدو ليصل إلى كوريا الجنوبية، وقضى حوالي ست ساعات في الماء مرتديا بذلة غوص كاملة لتحمل البرد.وقد فشلت الفرقة 22 في الجيش الكوري الجنوبي في التعامل على الفور مع انشقاق الكوري الشمالي، على الرغم من رصده عدة مرات على كاميرات المراقبة.ولم يتم توقيفه حتى تم رصده على كاميرات المراقبة في نقطة تفتيش على طول خط المراقبة المدنية.