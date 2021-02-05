الولايات المتحدة تتهم 3 قراصنة من كوريا الشمالية بسرقة العملات المشفرة

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قالت وزارة العدل الأمريكية إنها وجهت إلى ثلاثة قراصنة كوريين شماليين تهمة ارتكاب هجمات إلكترونية.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي على موقعها على الإنترنت أمس الأربعاء أن الثلاثة أشخاص أعضاءٌ في المكتب العام للاستطلاع، وهو وكالة استخبارات عسكرية كورية شمالية.ووفقا لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، وجهت الوزارة إلى الثلاثة تهمة القيام بهجمات إلكترونية لسرقة ما قيمته 3 مليارات دولار أمريكي من العملات المشفرة والتقليدية من البنوك والمؤسسات الأخرى المستهدفة.وحددت لائحة الاتهام المرفوعة أمام المحكمة الإقليمية في لوس أنجلوس في ديسمبر من العام الماضي المشتبه بهم الثلاثة، وهم "جون تشانغ هوك" و"كيم إيل" و"بارك جين هوك"، وقد اتهم "بارك" سابقا بتهم أخرى في عام 2018.وقال مساعد المدعي العام الأمريكي "جون ديمرز" إن عملاء كوريا الشمالية الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر بدلا من البنادق والأسلحة ويسرقون المحافظ الرقمية للعملات المشفرة بدلا من النقود التقليدية هم أبرز لصوص البنوك في العالم.وأكدت الوزارة أن المشتبه بهم الثلاثة شاركوا في مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك إنشاء فيروس الفدية المدمر "واناكراي" في مارس 2017.